Milan, Thiaw cercato all’estero? Pronto il rinnovo per blindarlo

Milan, rinnovo anche per Thiaw?

Come detto, la squadra inglese del West Ham avrebbe messo gli occhi su Malick Thiaw: il centrale rossonero, si legge, sarà presto oggetto di una contrattazione per adeguare lo stipendio (oggi meno di un milione) e per blindarlo ulteriormente, considerando il suo status ormai da titolare. Il Milan, quindi, punterebbe a trattenere Thiaw in rosa, almeno per questa stagione. LEGGI ANCHE: Milan, ecco a quanto è fissato il riscatto per Jimenez >>>