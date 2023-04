Milan, Schira: “Le ultime novità sul rinnovo di Leao”

"Trattative in corso tra il Milan e Rafa Leao per una breve proroga del contratto fino al 2025 o 2026 con un aumento dello stipendio dagli attuali 1,8 milioni di euro a 7 milioni di euro/anno". Milan e Leao, quindi, potrebbero continuare insieme per altri anni, anche con un rinnovo di breve durata, per poi, magari, riparlare del futuro in seguito con più calma. Calciomercato Milan – Opportunità in difesa: colpo dalla Juventus?