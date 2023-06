Milan, da Scamacca e Kamada a Loftus-Cheek: il punto sul mercato

L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24' facendo il punto della situazione sul mercato del Milan. Dopo i giorni di riflessione il Diavolo ha deciso di proseguire nella trattativa per Daichi Kamada a parametro zero e ci sarebbero stati ulteriori contatti positivi tra le parti. Per Ruben Loftus-Cheek, invece sembra che i rossoneri abbiano deciso di accantonare l'operazione. In attacco prese informazioni su Gianluca Scamacca del West Ham, sul quale ci sarebbe anche la Roma. LEGGI ANCHE: Milan, passo indietro nella corsa al bomber della Ligue 1 >>>