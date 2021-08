Milan, Romagnoli non rinnova: c’è il rischio di perderlo a parametro zero

Il futuro di Alessio Romagnoli è ancora tutto da scrivere. Il capitano del Milan è in scadenza di contratto a giugno 2022, ma non rinnoverà

Carmelo Barillà

Il futuro di Alessio Romagnoli è ancora tutto da scrivere. Il capitano del Milan è in scadenza di contratto a giugno 2022, ma non rinnoverà. Il difensore centrale si è ben comportato nelle amichevoli pre-campionato, distinguendosi sempre come uno dei migliori in campo. Ma nelle gerarchie di Stefano Pioli in vista della nuova stagione parte dietro Kjaer e Tomori. Certo, rispetto alla scorsa annata, ci saranno più impegni e più turnover. Le partite di Champions League peseranno nelle scelte dell'allenatore e Romagnoli giocherà sicuramente di più.

La situazione legata al contratto, però, non è da sottovalutare. Già da febbraio 2022, infatti, Romagnoli potrebbe accordarsi con un altro club. Il Milan, dunque, rischia un nuovo caso Donnarumma o Calhanoglu. Al momento le trattative per il rinnovo, infatti, sembrano essere in una fase di stallo. Non sono previsti incontri a breve per prolungare il contratto del difensore di Anzio.

Difficile anche che Maldini e Massara decidano di vendere Alessio Romagnoli in queste ultime settimane di calciomercato. La speranza, dunque, è quella che il capitano rossonero rinnovi il contratto entro dicembre. Altrimenti sarà parametro zero. Ancora una volta.