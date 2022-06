Milan, Romagnoli-Lazio fase di stallo: il nodo resta l’ingaggio

Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, rimane un obiettivo della Lazio, anche se la trattativa si è arenata nelle ultime ore

Romagnoli piace molto a Maurizio Sarri per via della sua leadership e della capacità di comandare il reparto. Il problema per i biancocelesti è, però, l'ingaggio . La dirigenza della Lazio non si smuove dalla sua offerta di 2,8 milioni più bonus, mentre l'entourage del calciatore chiede almeno 3,5 milioni di euro a stagione . Una distanza comunque importante.

Il difensore, come noto, non rinnoverà il suo contratto con il Milan, in scadenza a fine giugno. Ma la Lazio non è l'unica squadra sulle sue tracce. A cercarlo con insistenza sarebbe anche il Valencia. La squadra spagnola attende Gennaro Gattuso sulla panchina e l'ex giocatore e allenatore del Milan potrebbe decidere di portarsi al seguito Romagnoli. Anche se nelle ultime ore i tifosi dei 'Murcielagos' sono in rivolta per l'arrivo di Gattuso. Staremo a vedere l'evolversi della situazione. Milan, dal Napoli un calciatore duttile per la trequarti? Le ultime news di mercato