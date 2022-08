Milan, Leao è da blindare: per il rinnovo serve alzare il tetto ingaggi

Dopo il calciomercato, il Milan penserà ai rinnovi. Rafael Leao è da blindare subito, ma serve uno sforzo in più in termini di ingaggio

Renato Panno

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si sofferma sugli importanti rinnovi di contratto da risolvere per il Milan. Una questione aperta che Paolo Maldini e Frederic Massara affronteranno all'indomani della chiusura della sessione di calciomercato estivo. È vero che nei giorni scorsi sono arrivati i prolungamenti di Tommaso Pobega e Fikayo Tomori, ma ci sono ancora tante scartoffie su cui lavorare sul tavolo di via Aldo Rossi. L'obiettivo è quello di scongiurare altri casi come quelli relativi a Gianluigi Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Franck Kessiè. I tre giocatori in questione sono Ismael Bennacer, Pierre Kalulu e, soprattutto, Rafael Leao. C'è da dire, però, che questi contratti non sono in scadenza nel 2023, ma nel 2024 nel caso dell'algerino e del portoghese, nel 2025 quello del francese.

La situazione generale

Oltre ai giocatori già citati, il Milan ha messo in tasca i rinnovi di Matteo Gabbia e quello fondamentale di Theo Hernández, passato da 1,5 milioni a 4 più bonus. In vista del 2023 non ci sarà molto lavoro da fare dal momento che, in scadenza, vanno Ciprian Tatarusanu, Antonio Mirante, Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, con lo svedese che stavolta sembra davvero destinato all'addio.

I casi spinosi

Il noto quotidiano torinese li definisce 'spinosi' perché i contatti sono stati avviati da mesi, ma ancora non è stato trovato nessun accordo. Ovviamente la questione principale è quella relativa a Rafael Leao, per il quale si sono mossi i principali top club europei (Psg, Real Madrid e Manchester City). Il Milan lo ha sempre definito incedibile, forte della clausola rescissoria di 150 milioni inserita nel suo contratto. Jorge Mendes ha chiesto 7 milioni di euro, i rossoneri sono arrivati a 4,5, ovvero la soglia stabilita per i top player.

È probabile però che Gerry Cardinale, una volta definito il closing, decida di alzare la posta in gioco per cercare di mantenere in rosa i giocatori migliori. Per Ismael Bennacer si ragiona su un contratto da 3,5 milioni a stagione (ora ne guadagna 1,7), mentre per Pierre Kalulu c'è bisogno di un adeguamento importante. Il francese ora guadagna solo 400 mila euro: una cifra intorno al milione ora non basta più. Milan, ritorno di fiamma low cost per la difesa: le ultime news di mercato