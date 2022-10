Milan, avanti con Pioli: nessun problema per il rinnovo / News

Non solo il contratto di Rafael Leao sul tavolo del Milan. La trattativa che riguarda il rinnovo del portoghese è quella che si preannuncia più complicata, ma ci sono anche altri dialoghi che riguardano elementi chiave per il club rossonero. Nelle prossime settimane, ad esempio, potrebbero esserci novità per quanto riguarda gli accordi di Ismael Bennacer (in scadenza nel 2024) e Pierre Kalulu (in scadenza nel 2025).