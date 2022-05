Milan, rinnovo per Maldini e Massara: la nuova proprietà non ha dubbi

Paolo Maldini e Frederic Massara sono stati gran protagonisti del trionfo del Milan. Pronto il rinnovo di contratto per i due dirigenti

Salvatore Cantone

Tuttosport, in edicola questa mattina, mette in primo piano Paolo Maldini e Frederic Massara. I due dirigenti, nonostante un budget non elevatissimo, sono riusciti a costruire una squadra competitiva che domenica è diventata campione d'Italia.

Sembra lontanissima l'estate del 2019, cioè quando a Maldini viene affidata l'area tecnica. Al suo fianco Massara, che si è rivelato un braccio destro fondamentale per l'ex capitano. L'obiettivo, come detto non era facile: costruire una squadra competitiva rispettando i bilanci e i conti. I due dirigenti non hanno sbagliato una mossa, inserendo giovani di qualità e elementi di esperienza e sono stati premiati diventando campioni d'Italia. Il quotidiano sottolinea il fatto che i due potrebbero diventare come Galliani e Braida, due degli artefici principali delle vittorie del Milan di Berlusconi.

Maldini e Massara sono però in scadenza di contratto a giugno. Il loro rinnovo non dovrebbe essere un problema, anche perchè stanno comunque già lavorando per il mercato estivo. Per l'ufficialità bisognerà attendere il passaggio di proprietà, ma la sostanza non cambia: i due dirigenti costruiranno anche il Milan del futuro. Nessuno vuole rinunciare a Maldini e a Massara. Intanto è pronto il colpo sulla trequarti.