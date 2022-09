Milan, certezza Leao: lo sarà anche in futuro? Il tempo per il rinnovo stringe

Rafael Leao sempre più certezza di questo Milan, ma futuro in bilico. Richieste alte: Gerry Cardinale farà uno strappo alla regola?

Renato Panno

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha fatto il punto sul presente e sul futuro di Rafael Leao e si chiede come finirà la sua personale settimana. Sette giorni fa la prestazione spaziale nel derby contro l'Inter, schiantato con una doppietta e un assist per Olivier Giroud. In mezzo il pareggio contro il Salisburgo che ha fatto storcere il naso ma il portoghese, anche in una partita non brillante, ha trovato il modo per essere decisivo a suo modo: assist ad Alexis Saelemaekers e un punto portato a casa.

Top player

Dopo un inizio a rilento la sensazione è che il suo rendimento sia in forte ascesa. Dopo le partite contro Udinese e Atalanta, in cui Stefano Pioli lo ha sostituito, il portoghese ha alzato i giri del motore partendo dall'assist a Olivier Giroud nella vittoria contro il Bologna e continuando a seminare il panico nelle difese avversari con i suoi strappi irresistibili. Leao è il simbolo di un Milan che gioca in modo diverso rispetto alle altre squadre di Serie A. È un calcio simile a quello che si gioca in Champions. Proprio come quello del Salisburgo, che però non può contare su un giocatore come Leao. Uno come lui ce l'hanno in pochi in Europa. Il problema è che se ne stanno accorgendo in tanti.

Rinnovo

Alle battute finali della sessione estiva di calciomercato, il Milan ha resistito all'attacco del Chelsea. Ma basterà anche nei prossimi mesi? È vero che nel contratto del numero 17 portoghese pende la famosa clausola di 150 milioni di euro, ma è altrettanto vero che con il contratto in scadenza nel 2024 il suo potere potrebbe quasi svanire nel nulla. Per non rischiare di perderlo a zero il rinnovo va chiuso entro la fine di questa stagione. La richiesta di ingaggio è arrivata a quota sette milioni, quindi ben oltre il tetto rossonero. Inoltre c'è la richiesta di contribuire al risarcimento di quasi venti milioni che spetta allo Sporting Lisbona a causa della rescissione unilaterale con conseguente firma con il Lille nel 2018. Questo Leao merita uno strappo alla regola? Starà a Gerry Cardinale deciderlo, ma una cosa è certa: il tempo stringe sempre di più.