Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, Massara ottimista: oggi un incontro

RINNOVO LEAO, MILAN FIDUCIOSO

Rafael Leao (attaccante AC Milan) alle prese con la trattativa per il rinnovo del suo contratto | Calciomercato Milan News (Getty Images)

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato della trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Oggi, infatti, è atteso a 'Casa Milan' il papà del giocatore, Antonio, che sarà accompagnato dall'avvocato francese al quale Leao si è legato negli ultimi mesi.

Su questo aspetto, ha specificato il quotidiano torinese, c'è stata molta confusione negli ultimi mesi. Questo perché Paolo Maldini e Frederic Massara, sulla questione del rinnovo, hanno parlato di Leao con il suo agente storico, Jorge Mendes, nonché con un avvocato italiano.

Rinnovo Leao, Massara (D.S.) Milan si dimostra ottimista

Già ieri sera, ad ogni modo, c'è stato una sorta di 'antipasto' dell'incontro. Leao, infatti, si è presentato al Gran Galà del Calcio AIC 2022, dove ha vinto il premio di miglior giocatore dell'ultimo torneo di Serie A, accompagnato proprio dai genitori. Lì si è ritrovato seduto accanto ai suoi dirigenti, Ivan Gazidis, Maldini e Massara.

Proprio quest'ultimo, ai microfoni di 'Sky Sport', ha parlato dei negoziati per il rinnovo del contratto di Leao con il Milan. «La crescita di Rafa, così come di altri giovani, è merito del grandissimo lavoro del nostro allenatore e del suo staff - ha spiegato Massara -. Per quanto concerne il rinnovo siamo fiduciosi, vogliamo consolidare la crescita della squadra e stabilizzarla ad alti livelli di competitiva. Cercheremo di trovare una soluzione per continuare a lungo con Leao. Il papà è a cena qua e magari avremo modo di parlarci già stasera (ieri, n.d.r.)».

Il Milan, dunque, continua a professarsi ottimista sulla vicenda che, però, resta in salita. L'obiettivo dichiarato da Maldini nei giorni scorsi è quello di risolvere la questione prima dell'inizio dei Mondiali in Qatar. L'appuntamento di oggi, secondo 'Tuttosport', servirà a chiarire se in questo mese di tempo si potrà giungere ad un accordo per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza il 30 giugno 2024.

Così il Diavolo avrebbe maggior potere per contrastare la corte di top club europei come PSG, Chelsea e Manchester City, tutti interessati a Leao. Il ragazzo ha dichiarato di trovarsi bene al Milan e a Milano. Ma, allo stesso tempo, ha chiesto un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione rispetto agli 1,5 che percepisce ora. I rossoneri, per il quotidiano torinese, potrebbero arrivare a offrirgliene 6 più bonus.

Il che rappresenterebbe un miglioramento, netto, nella sua situazione contrattuale. Oltre che a fare di Leao il giocatore più pagato dell'organico di mister Stefano Pioli, visto che gli altri big prendono al massimo 4,5 milioni di euro netti a stagione. Il Diavolo, poi, darebbe anche a Leao un cospicuo aiuto per pagare la sua parte di risarcimento allo Sporting Lisbona. Il club lusitano vuole 16,5 milioni di euro per la vicenda della rescissione unilaterale del contratto di Leao, avvenuta nel 2018, ed alla quale dovrà contribuire anche il Lille. Milan, le ultime news sul rinnovo di Leao: pronto un maxi ingaggio >>>