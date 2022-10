Milan, rinnovo Leao: adesso o mai più. Il portoghese chiede 7 milioni

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si sofferma sullo scottante tema del rinnovo di Rafael Leao con il Milan, partendo dalle parole di Paolo Maldini di due giorni fa. " Vorremmo farlo prima del Mondiale, anzi volevamo farlo un anno fa e sei mesi fa . Poi ci devono essere le condizioni per farlo. L'idea è di farlo prima della sosta per il Mondiale, vedremo cosa succederà". Il Milan vuole far firmare il portoghese, che non ha mai manifestato la volontà di andare via, ma vuole 7 milioni di euro a stagione. La questione Sporting Lisbona, nelle ultime ore, ha generato un nuovo capitolo. Il tribunale federale svizzero, infatti, ha respinto il ricorso del Lille confermando le sentenze del Tas e del Tribunale del lavoro portoghese che impongono il regime di solidarietà nel pagamento del risarcimento da circa 19 milioni . Di fatto, 9.5 milioni a testa.

Questa situazione turba inevitabilmente Leao e il Milan che, anche volendo, non può sostituirsi al proprio giocatore come di debitore verso il club portoghese. La partita del rinnovo si gioca anche qui. Se non dovesse arrivare, Il Milan aspetta la prossima estate per ricevere una maxi offerta che possa far respirare le casse societarie e dare una cifra importante a Maldini e Massara per operare sul mercato. Ora o mai più: per il rinnovo di Rafael Leao è una lotta contro il tempo. Rinnovo Leao: incontro in programma e offerta del Milan pronta. Le ultime news