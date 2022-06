Milan, rinnovi Maldini e Massara: fumata bianca in arrivo / News

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' non ha nessun dubbio sul futuro di Paolo Maldini e Frederic Massara: entrambi rinnoveranno il contratto in scadenza il 30 giugno. I rinnovi imminenti e arriveranno all'inizio della prossima settimana; gli avvocati sono già al lavoro per redigere i contratti prima delle firme. Impensabile andare avanti senza coloro i quali hanno dato un'impronta decisiva ad un Milan ritornato vincente con la forza delle idee. Nel frattempo lo stesso Maldini, in un'intervista a 'DAZN', ha commentato la vittoria dello scudetto del Milan.