Milan-Raiola, nessun appuntamento fissato. Incontro con Rangnick?

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan e Mino Raiola hanno sul piatto parecchie questioni di cui discutere. Il noto agente detiene le procure di Gianluigi Donnarumma, Zlatan Ibrahimovic, Alessio Romagnoli e Giacomo Bonaventura.

Se relativamente a Jack non ci sono possibilità (almeno così pare) che il rapporto continui la prossima stagione, per gli altri le questioni sono ben differenti. Raiola gestisce anche Jesus Suso, il cui futuro con il Milan è legato al piazzamento in classifica del Siviglia: se gli andalusi arriveranno almeno quarti in campionato, e dunque accederanno alla prossima Champions League, il riscatto dello spagnolo diventerà obbligatorio.

Secondo le ultime indiscrezioni da Sky Sport 24, precisamente riferite dal collega Luca Marchetti, il Milan e Raiola non hanno ancora fissato alcun appuntamento in agenda. Nonostante le tante news emerse nei giorni scorsi, tra incontri stabiliti tra le parti, ancora non c’è nessuna data.

A questo punto viene logico pensare che un incontro tra Milan e Raiola possa esserci direttamente con Ralf Rangnick, presto alla guida del club rossonero nei ruoli di allenatore e direttore tecnico. L’annuncio sul tedesco è arrivato proprio oggi da Ivan Gazidis, il quale lo ha riferito a Paolo Maldini.

