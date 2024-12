Milan pronto a blindare Pulisic: rinnovo e aumento dell’ingaggio

Il rinnovo di Pulisic si inserisce in un periodo positivo per il Milan, che ha già trovato l’accordo per i rinnovi di Gabbia, Reijnders e Maignan, con quest’ultimo che aspetta solo la ratifica dell’accordo. La conferma dell’attaccante statunitense rappresenta un ulteriore segnale della volontà del club di costruire una squadra competitiva per il futuro