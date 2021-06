Milan Primavera, ufficiale: riscattato il portiere Fotios Pseftis

Non solo prima squadra, il lavoro del Milan continua a 360 gradi. Riscattato il giovane portiere della Primavera Fotios Pseftis

"Un altro figlio dell'Asteras ha spiegato le sue ali per il più alto livello del calcio professionistico. Siamo doppiamente orgogliosi. Da un lato per lo sviluppo di un bambino cresciuto nel nostro club e dall'altro per la collaborazione con uno dei club più importanti del mondo, come il Milan".