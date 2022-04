Milan Primavera, Nasti in sede per firmare il rinnovo: le ultime / News

Sguardo verso il futuro per il Milan: Marco Nasti, attaccante della Primavera, sta per firmare il rinnovo fino al 2026: le ultime news

Marco Nasti, attaccante del Milan Primavera, ha dimostrato una crescita importante negli ultimi mesi. Il classe 2003, in questa stagione, ha all'attivo 18 presenze in campionato e ha totalizzato ben 12 gol e 6 assist. Numeri importanti che hanno convinto la dirigenza rossonera a preparare il rinnovo. Stando a quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' Nasti è a Casa Milan insieme ai suoi agenti per firmare il nuovo contratto che lo legherà al Milan fino al 2026. Una mossa importante che testimonia come ci sia grande fiducia nel ragazzo.