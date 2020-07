Milan, Pioli vuole un Diavolo da scudetto: ecco le strategie rossonere

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato da SportMediaset, la parola scudetto è tornata a circolare a Milanello dopo ben dieci anni. Il Milan, infatti, sta iniziando a costruire la squadra della prossima stagione, e, nel contratto di Pioli, è stata inserita una clausola che prevede bonus cospicui in caso di conquista del tricolore.

Al momento sembra un azzardo parlare di scudetto, ma i numeri post Covid sono abbastanza chiari. Il Milan ha fatto più punti di tutte le squadre insieme all’Atalanta. Ma quali saranno i punti fermi della prossima annata? Partiamo dalla difesa con Gianluigi Donnarumma, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez, con la società che cercherà un difensore centrale e un terzino destro, con uno tra Davide Calabria e Andrea Conti che sarà l’alternativa al nuovo acquisto.

A centrocampo i titolari inamovibili sono Franck Kessie e Ismael Bennacer, ma arriveranno comunque due innesti per far rifiatare i due giocatori, considerando che ci saranno anche gli impegni di Europa League. In attacco, invece, tutto dipende da Zlatan Ibrahimovic: se lo svedese dovesse rimanere, allora si proseguirà con lui sfruttando anche Rafael Leao come prima punta. In caso contrario, invece, il Milan acquisterà un attaccante da 50 milioni di euro per compensare la perdita di Ibra. Insomma, i rossoneri sono al lavoro per la prossima stagione, con il sogno scudetto sullo sfondo. INTANTO ARRIVANO DELLE NOVITA’ IMPORTANTI SU SZOBOSZLAI, CONTINUA A LEGGERE >>>