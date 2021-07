Milan, Pioli: “Tomori ha una mentalità fortissima. Grande investimento”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa di Fikayo Tomori, difensore centrale rossonero

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa nel giorno raduno. Pioli ha parlato di Fikayo Tomori: "Per quanto riguarda Tomori, ha dimostrato caratteristiche importantissime, si è calato benissimo tra noi. Ha una mentalità fortissima. Mi piacciono i giocatori con la sua testa. La società ha fatto un grande investimento e un grande sforzo, ma per tenere un giocatore che può diventare importantissimo. Per quanto riguarda il mercato, siamo all'inizio. Abbiamo la nostra strategia, poi vedremo cosa succederà". Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Tonali finalmente ufficiale, offerta del Milan per Isco