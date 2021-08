Milan, Pellegatti: “Settimana importante per entrate ed uscite”

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha fatto il punto sulle trattative di calciomercato in entrata ed in uscita dei rossoneri

Carmelo Barillà

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha fatto il punto sulle trattative di calciomercato in entrata ed in uscita dei rossoneri. La prossima settimana sarà importantissima. In primis per il rinnovo di Franck Kessié. La dirigenza incontrerà il centrocampista ivoriano e (forse) anche il suo entourage per limare gli ultimi dettagli per il prolungamento del contratto. Un faccia a faccia decisivo per blindare uno degli uomini chiave della scorsa stagione e del futuro del Milan di Stefano Pioli.

Novità anche per quanto riguarda Andrea Conti. Il terzino non ha preso parte alla gara amichevole contro il Real Madrid. Possibili sviluppi di mercato nei prossimi giorni, con Sampdoria e Parma molto interessate al calciatore. Hauge e Caldara, invece, si possono considerare due ex Milan. Gli accordi con Eintracht Francoforte e Venezia sono chiusi, mancano visite mediche ed ufficialità. Possibile anche l'uscita di Samu Castillejo. Lo spagnolo piace molto al Betis Siviglia, che potrebbe affondare il colpo decisivo a breve.

Infine, occhio ai nomi in entrata per il centrocampo. Moussa Sissoko è un'idea concreta, Bakayoko rimane in prima fila per la mediana. Di seguito l'intervento di Pellegatti sul suo canale YouTube: "Per Andrea Conti ci avevano detto che non c'erano trattative concrete, magari ci sono stati degli sviluppi nelle ultime ore. Sarà una settimana importante perché il Milan molto probabilmente incontrerà Kessié. Non ho notizie in questo senso ma deduco, che sarà così, anche senza il procuratore, per capire, per captare. I primi 10 giorni di agosto vi avevo detto che sarebbero stati quelli del faccia a faccia per capire come affrontare il discorso economico col procuratore".

"Per il centrocampodel Milan - prosegue Pellegatti - ho fatto il nome di Sissoko ma è troppo grande e non si vuole alzare la media età. Vediamo quali saranno le scelte. Quindi altri tasselli di un bellissimo puzzle. Questa settimana potrebbero esserci nuovi tasselli per poi chiudere un trequartista e un sette, o magari un calciatore che sappia interpretare entrambi i ruoli. Vedremo se il Real Betis affonderà il colpo su Samu Castillejo". Intanto, il giornalista georgiano Andro Kheladze ha parlato di Kvaratshkelia in esclusiva ai nostri microfoni