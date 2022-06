Milan, scatta l’ora di Origi: lunedì in Italia, martedì le visite

Divock Origi si appresta a diventare un nuovo calciatore del Milan. L'ormai ex attaccante del Liverpool è atteso lunedì a Milano, in serata. Poi, come riferisce 'Tuttosport', martedì le visite mediche di rito, in mattinata. Terminato l'iter firmerà il contratto che lo legherà al club di via Aldo Rossi per i prossimi quattro anni. Origi andrà a rinforzare il reparto offensivo del Milan, completando il pacchetto punte insieme a Giroud e Ibrahimovic. Milan, non solo Asensio: un altro colpo dal Real Madrid?