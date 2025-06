Milan, Moretto: “Pista Bayern fredda. Leao non è in vendita, a meno che …”

LA SITUAZIONE DEL MERCATO ROSSONERO

Queste è una sintesi della situazione del mercato del Diavolo arrivati al 13 giugno. Tijjani Reijnders è stato ceduto al Manchester City per 57 milioni di euro più 14 di bonus. Idem Marco Pellegrino al Boca Juniors per circa 4 milioni di euro e Pierre Kalulu, che è stato riscattato dalla Juventus per 14 milioni di euro. Yunus Musah sembra essere ormai destinato al Napoli: i due club stanno sistemando gli ultimi dettagli di un'operazione da circa 20-25 milioni di euro.