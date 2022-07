Milan, Mendes chiede 7 milioni per il rinnovo di Leao: le ultime news

Ci saranno molte questioni sul tavolo del Milan nelle prossime settimane. Innanzitutto il calciomercato in entrata, fondamentale per consegnare a Stefano Pioli una squadra sempre più competitiva. Ma non bisogna dimenticare il fascicolo dei rinnovi di contratto, in primis quello di Rafael Leao. Il portoghese, dopo due anni altalenanti, ha conosciuto la stagione della sua consacrazione, festeggiando uno scudetto pienamente meritato. Ma proprio questo suo exploit potrebbe complicare le trattative per il prolungamento di contratto.