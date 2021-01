Milan, Mandzukic è atterrato a Linate: ora trasferimento in albergo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come vi abbiamo anticipato, Mario Mandzukic è atterrato da poco all’aeroporto di Linate. Per l’attaccante croato, ultima esperienza con la maglia dell’Al Duhail, ora trasferimento in albergo. Domani sarà il Mandzukic-day: per l’ex Juve visite mediche alla Madonnina in mattinata, test d’idoneità al Centro Ambrosiano e in seguito firma del contratto a Casa Milan. Previsto per martedì mattina il primo allenamento a Milanello col resto della squadra.

TOMORI-MILAN, E’ FATTA! LE CIFRE DALL’INGHILTERRA>>>