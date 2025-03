Giorgio Furlani , come scrive 'Tuttosport', la prossima settimana aprirà il dossier sul nuovo direttore sportivo. La società del Milan si sarebbe resa conto di dover riempiere un vuoto lasciato nelle ultime due stagioni. Da quando sono stati mandati via Paolo Maldini e Ricky Massara , ricorda il quotidiano, il club rossonero ha perso due figure che erano fondamentali per la gestione quotidiana della squadra in supporto dell’allenatore. Pioli prima e Fonseca-Conceiçao poi, continua 'Tuttosport', si sarebbero trovati da soli a Milanello. Per questo serve un direttore sportivo da Milan.

Milan, Maldini e Massara: perse due figure fondamentali. La società...

Il quotidiano fa sapere come da Casa Milan dicano che non ci sia fretta, anche se il nuovo DS deciderà l'allenatore. In questo momento ci sarebbero tre candidati in prima fila, tutti con alle spalle importanti esperienze in Serie A - Fabio Paratici, Igli Tare (entrambi liberi) e Tony D’Amico (Atalanta) -, però non sono da escludere outsider dall’estero. Paratici, chiude 'Tuttosport', appare il favorito, ma tutto passerà dai faccia a faccia con Furlani. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ecco il Pulisic bis? Altro colpo possibile dal Chelsea>>>