Milan, l’intermediario di Giroud conferma: “Può arrivare in Italia”

Il futuro di Giroud potrebbe davvero essere al Milan: la conferma arriva da suo intermediario di mercato. Ecco cosa ha detto.

Nelle ultime ore Olivier Giroud è stato accostato al Milan. I rossoneri sono a caccia di un attaccante che possa alternarsi con Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese classe 1981 è ancora una garanzia di qualità, ma non di continuità. Ecco perché serve qualche altro profilo. In tal senso Giroud, francese classe 1986, sarebbe ideale: ha caratteristiche simili ed è reduce da stagioni di primo livello. Inoltre, si svincolerebbe a costo zero dal Chelsea. Di questo ha parlato Vincenzo Morabito, procuratore e suo intermediario, ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco le sue parole: "Può venire in Italia. Il Chelsea sta provando a rinnovare, ma non c'è nulla di concreto. Vediamo cosa accadrà con Dzeko e Lukaku, se lasceranno Roma e Inter, allora Giroud potrebbe approdare in Italia". Non nominato il Milan. Solo strategia o realmente non c'è la possibilità? Intanto il Milan ha pronto un doppio colpo di qualità >>>