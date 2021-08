Milan, la favola Messias: la Pro Vercelli non riuscì a tesserarlo…

Dall'eccellenza al Milan. Quella di Junior Messias è una vera favola che ha avuto anche momenti difficili. Ad esempio alla Pro Vercelli...

Salvatore Cantone

Dall'eccellenza al Milan. E' questa in poche parole la storia di Junior Messias, così come viene raccontato dal portale grandohotelcalciomercato.com. Quella del brasiliano può essere considerata una vera e propria favola. Prima a Casale Monferrato, in Eccellenza, poi Chieri ( in Serie D) e Gozzano, prima del trasferimento della svolta al Crotone.

Il retroscena è che Messias già nel 2017 poteva giocare in Serie C, più precisamente alla Pro Vercelli. Era tutto fatto per il suo trasferimento, ma poi saltò. A spiegarlo Massimo Varini, l'ex ds dei piemontesi: "C'era un contratto di tre anni a 40 mila euro all'anno. A causa di alcuni cavilli non siamo riusciti a tesserarlo, nonostante tutti i ricorsi possibili. Si è allenato con noi dal ritiro fino a novembre, giocando titolare in tutte le amichevoli, sempre nella speranza di poterlo accogliere ufficialmente. Non ci siamo riusciti".

Varini seguiva attentamente Messias già dai tempi del Casale. Il brasiliano mostrò le sue grandi qualità in una partita tra il Chieri e l'Albalonga: "Dopo due minuti Messias ha fatto una magia che sa fare solo chi ha qualcosa in più - spiega ancora Varini - Sarei potuto già andarmene, bastava quello. Di lui mi colpiva il fatto che uno che si era sempre allenato in Eccellenza e Serie D riuscisse ad avere quei colpi e quella corsa. Aveva grande qualità: partiva da destra, veniva dentro e saltava l'uomo".

Adesso per Messias si aprono le porte del Milan: "Per lui, che consegnava frigoriferi per i palazzi di Torino, già essere con noi, con quel contratto, era un sogno Adesso è al Milan... e gli auguro tutto il meglio. Non mi sarei aspettato che sarebbe potuto arrivare al Milan, Pioli potrà usarlo dove vuole".