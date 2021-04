Milan, la Champions è decisiva. La qualificazione cambia tutto | News

L'eventuale qualificazione in Champions League sarà fondamentale per il calciomercato del Milan e per l'operato di Maldini e Massara

Salvatore Cantone

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan. Il futuro del club rossonero passa inevitabilmente da questo finale di stagione. Giocare o meno la Champions League è un fattore fondamentale per permettere al Milan di tornare ai vertici in tempi brevi. Arrivare tra i primi quattro, tanto per cominciare, permetterebbe al club rossonero di incassare circa quaranta milioni tra quote dell' UEFA, sponsor e altri ricavi.

Non c'è però in gioco solo l'aspetto economico. La qualificazione in Champions permetterebbe un evoluzione del progetto tecnico, proiettando il Diavolo verso una nuova dimensione. L'ultima volta nella competizione è stato nel 2013-14, cioè la squadra di Massimiliano Allegri ha battuto nei preliminari il PSV. Importantissima dunque la partita di Parma, con il Milan che non può permettersi più passi falsi dopo il pareggio interno contro la Sampdoria.

La qualificazione in Champions League, inoltre, darebbe ancora più forza al club per i rinnovi di contratto. Come tutti sanno, i prolungamenti di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma sono in bilico. Chissà che la certezza di disputare la competizione più importante possa cambiare le prospettive dei due calciatori, che altrimenti potrebbero decidere di andare altrove. Una cosa è certa: queste nove partite saranno davvero decisive per il futuro del Milan. Intanto Maldini e Massara pensano a Insigne. Ecco come stanno le cose.