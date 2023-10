Milan, si lavora al rinnovo di Krunic: Rade al centro del progetto

Presto il rientro, poi la firma. Così apre Il Corriere dello Sport su Rade Krunic e il Milan. Se il primo step è ormai prossimo, quello del rinnovo fisserà per Rade Krunic un futuro a tinte rossonere che fino a pochi mesi fa non pareva affatto scontato. C'è stato un incontro e le parti si dovranno aggiornare per limare le differenza tra domanda e offerta. L'ostacolo è questo.