Milan, Kessie: “Siamo una grande squadra, ma ci manca continuità”

Franck Kessie, centrocampista del Milan, nell'intervista rilasciata ai microfoni di Sportweek ha parlato del momento della squadra

Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport. Kessie ha parlato della forza della squadra rossonera: "Cosa manca al Milan per tornare grande? La continuità nei risultati. Le grandi squadre non si accontentano mai, vogliono vincere tutte le partite. Questa deve essere la nostra mentalità. Sappiamo che non è possibile vincere sempre, ma dobbiamo provarci. Ma siamo già una grande squadra". Ecco le altre dichiarazioni dell'ivoriano.