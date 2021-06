Milan-Kessie, prove di rinnovo: c’è ancora distanza tra domanda e offerta

Prove di rinnovo tra il Milan e Franck Kessie. I rossoneri vogliono evitare un Donnarumma-bis, ma c'è ancora distanza tra le parti

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, si sofferma sulle 'doppie nozze' di Franck Kessie. L'ivoriano si è sposato nei giorni con Joelle, madre dei suoi due bambini Prince Kylian e Inayah. Una cerimonia in pompa magna alla quale hanno partecipato, tra gli altri, i compagni di nazionale Gervinho e Eric Bailly. Con altrettanta enfasi il Milan vorrebbe festeggiare il rinnovo del suo miglior calciatore della stagione per distacco. Il contratto del 'Presidente' è in scadenza a giugno 2022, il che vuol dire che nel mese di gennaio è possibile per lui accordarsi con una nuova squadra e lasciare il Milan a parametro zero.