Milan, Kessie e Bennacer: la coperta è corta. Chi può arrivare?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Franck Kessie e Ismael Bennacer, e poi? La coperta nel centrocampo del Milan rischia di essere davvero corta considerando la possibile partenza di Rade Krunic, che piace tanto al Torino di Marco Giampaolo, e di Lucas Paquetà, che Pioli non è riuscito a rilanciare in questa sua seconda stagione in rossonero.

Con le loro possibili cessioni, il Milan si ritroverebbe davvero con le pedine contate in mezzo al campo. L’ivoriano e l’algerino hanno dimostrato di essere una diga di assoluto affidamento e di grande valore ma le alternative, in una stagione dove le date saranno molto più ravvicinate e con l’incognita Europa League, devono esserci e soprattutto essere di spessore.

Per questo motivo il Milan tratta col Chelsea il possibile ritorno di Tiémoué Bakayoko. I Blues lo valutano una ventina di milioni e il club rossonero tratta con l’entourage del francese il possibile ingaggio per l’ex mediano del Monaco. Oltre a lui gli altri nomi sono quelli di Matteo Pessina, già rossonero fino al 2015 ma non ha mai esordito, di proprietà dell’Atalanta. Il Milan lo può pagare il 50% in meno avendo un accordo sulla futura rivendita del centrocampista brianzolo.

Un altro nome è il classe 1999 del Benfica Florentino Luis. Il club lusitano potrebbe aprire al prestito visto il poco impiego in questa seconda parte di stagione. Il neo tecnico Jorge Jesus valuterà nei prossimi giorni una sua permanenza o meno in rosa per la prossima stagione. I rinforzi servono e a 8 giorni dall’inizio della preparazione a Milanello (24 agosto) rischiano già di diventare una necessità.

