Milan ad InvestCorp: ecco come sarà gestita la vicenda Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic è in scadenza di contratto con il Milan. Questa la linea che InvestCorp intende intraprendere per lo svedese

La cessione del Milan da Elliott ad InvestCorp è davvero ad un passo e, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, uno dei primi temi 'caldi' che i nuovi proprietari del club rossonero dovranno affrontare l'eventuale rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic .

Il legame attuale, infatti, scadrà il prossimo 30 giugno. Per la 'rosea', la decisione sul futuro di Ibrahimovic nel Milan verrà presa di comune accordo tra la società ed il giocatore, visto l'ottimo rapporto tra le parti. La mancata qualificazione della Svezia ai Mondiali di novembre e dicembre in Qatar potrebbe anche avere un peso nella scelta del calciatore sull'andare avanti per un'ulteriore stagione oppure se ritirarsi al termine di questa.