Calciomercato Milan, testa a testa con l'Inter per Balogun

In vista di questo calciomercato estivo, il Milan potrebbe trovarsi dunque in una testa a testa con i cugini dell'Inter anche per Balogun. Entrambi i club sono alla ricerca di un giovane attaccante sul quale investire per il presente ma soprattutto in ottica futura. Si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane. Nuovo Stadio, l'ultima idea di Sala >>>