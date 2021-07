Milan – Indizio di calciomercato dai profili social di Sabitzer

Marcel Sabitzer, calciatore del Lipsia ed obiettivo di calciomercato del Milan, non segue più la squadra della Red Bull su Instagram

Il Milan continua a seguire diversi profili per il post-Calhanoglu. Le ultime notizie parlano di una trattativa in stato avanzato con il Rubin Kazan per Khvicha Kvaratskhelia. Ma il nome di Sabitzer rimane comunque da tenere in considerazione, anche per via delle condizioni favorevoli di un'eventuale trattativa.