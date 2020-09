Milan, il vice Ibrahimovic cresce in casa: fiducia a Lorenzo Colombo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Che il Milan punti forte su Lorenzo Colombo lo si era visto già la scorsa stagione, quando fece il suo esordio tra i professionisti alla prima gara post lockdown in Coppa Italia contro la Juventus. E poco tempo dopo l’attaccante firmò a Casa Milan il suo nuovo contratto coi rossoneri fino al 2024.

Poi, Colombo, ha continuato ad allenarsi in prima squadra, anche perché il campionato Primavera – dove lui dominava in lungo e in largo – non è mai ripartito. Classe 2002, Lorenzo potrebbe benissimo continuare il suo percorso di crescita con la squadra di Federico Giunti, ma il Milan sta pensando di tenerlo fisso in prima squadra per farlo crescere al meglio al fianco di Ibrahimovic.

Colombo, infatti, potrebbe restare come prima alternativa dello svedese, anche perché ad oggi è l’unica prima punta in rosa oltre appunto all’ex Galaxy. Rebic, che sarà squalificato 3 turni in Europa League, può fare la prima punta ma è adattato e lo stesso discorso vale per Leao. Così il Milan potrebbe pensare di risparmiare nel reparto offensivo – salvo occasioni improvvise – e puntare forte su Colombo, che già contro il Monza ha mostrato a San Siro tutte le sue qualità.

