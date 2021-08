Milan, il saluto di Hauge: “Orgoglioso della maglia rossonera. Grazie”

Jens Petter Hauge ha lasciato il Milan: ufficiale da ieri la cessione all'Eintracht Francoforte. Il norvegese ha salutato e ringraziato tutti

Daniele Triolo

Da ieri Jens Petter Hauge non è più un calciatore del Milan. L'esterno sinistro offensivo norvegese, classe 1999, si è infatti trasferito in prestito all'Eintracht Francoforte. Il club tedesco avrà anche l'obbligo di riscatto del suo cartellino (per 12 milioni di euro, n.d.r.), al 'verificarsi di determinate condizioni'. Che, come filtra da ambienti vicini al club di Via Aldo Rossi, sono abbastanza facili da raggiungere.

Hauge ha lasciato dunque il Milan dopo una sola stagione, nella quale ha totalizzato 24 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, segnato 5 gol e fornito un assist. Il suo percorso professionale proseguirà in Germania, alla corte delle 'Aquile' di Oliver Glasner. A Francoforte, in Bundesliga e in Europa League, Hauge avrà la possibilità di dimostrare tutto il suo valore giocando titolare. A Milano era chiuso da Ante Rebic e Rafael Leao nel suo ruolo.

Intanto, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Hauge ha voluto salutare il mondo Milan con tanto affetto. Lo ha fatto utilizzando il suo account ufficiale del popolare social network 'Instagram'.

"Vorrei ringraziare tutte le persone che ho avuto modo di conoscere - ha scritto Hauge nel suo commiato dal Milan -. Dal primo giorno mi avete trattato come uno di voi. Sono così orgoglioso di aver giocato con la maglia rossonera. Ho conosciuto persone fantastiche rimarranno amici anche se non giocherò più nel Milan".

"Vorrei ringraziare i tifosi - la chiosa di Hauge -: mi avete supportato fino in fondo e lo apprezzo davvero. Volevo giocare in un 'San Siro' pieno, ma sarà per la prossima volta". In bocca al lupo, Jens Petter!