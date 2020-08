Milan, Ibrahimovic ‘IZ Back’: “Voglio riportare il club dove merita”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, focalizza l’attenzione sull’ennesimo ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Prima dello sbarco a Linate, come spesso accade, lo svedese si è divertito via social a mandare una serie di indizi in chiave rinnovo. ‘L’uomo nato nell’oscurità’ aveva postato un video in cui si rilassava in una sauna rossonera, scrivendo che tutto ciò rappresentava ‘la calma prima della tempesta’. Presagi di un ennesimo ritorno, effettivamente concretizzatosi nella tarda serata di ieri.

Il solito Ibrahimovic, o lo ami o lo odi. Il classe 1981 si è fatto desiderare, ma alla fine è andato come tutti quanti volevano. Queste le sue parole al suo arrivo: “Sono molto felice, finalmente tutto apposto. Potevo tornare, dove mi sento a casa. Adesso bisogna lavorare e continuare. Riscaldamento finito? Adesso iniziamo a lavorare e portare più risultati. Bisogna continuare, poi come ho detto sempre, non sono una mascotte ma per portare risultati, aiutare squadra e riportare il Milan dove deve essere. Abbiamo fatto bene gli ultimi 6 mesi, ma non abbiamo vinto niente. Bisogna lavorare duro e fare sacrifici per arrivare agli obiettivi. Sono in forma. Grande saluto ai tifosi, spero che possiate tornare presto allo stadio per aiutarci perché abbiamo bisogno di voi, facciamo saltare San Siro insieme, forza Milan sempre!”.

Un impatto su mondo rossonero che non sarà immediato: Ibrahimovic dovrà seguire il protocollo medico del caso, sottoponendosi al tampone. aspettarne l’esito e poi potrà iniziare ad allenarsi. Gli obiettivi della squadra, quest’anno, somiglieranno a quelli di una volta: la società non chiede a Stefano Pioli lo scudetto, ma sicuramente di tornare protagonisti in campionato e in Europa. Ibra chiedeva rinforzi, quelli che il Milan sta cercando con convinzione sul mercato: Bakayoko, Tonali e Brahim Diaz su tutti. Soltanto in attacco, il Diavolo non ha in mente alcun acquisto per il momento; ma lì c’è da stare tranquilli, perché Zlatan ‘IZ Back’.

