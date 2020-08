Milan, Ibrahimovic è volato a Montecarlo al termine del campionato

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic è volato a Montecarlo al termine del campionato per discutere gli ultimi dettagli con Mino Raiola circa il suo rinnovo di contratto. Come riportato dalla Gazzetta, dunque, un mix tra vacanza e la messa appunto degli ultimi particolari contrattuali da sottoporre poi al Milan.

Il procuratore non ama essere messo sotto pressione. Non vuole avere fretta, cosa che invece ha il Milan perché dalla presenza di Ibrahimovic dipendono molte altre, in particolare dal tipo di mercato in entrata che la società rossonera dovrà effettuare.

