Milan, Ibrahimovic obiettivo il Verona e San Siro: il futuro…

Mancano, ormai, solamente due partite alla fine della stagione del Milan . I rossoneri giocheranno prima contro la Juventus e poi in casa contro il Verona. A San Siro, vorrà esserci anche Zlatan Ibrahimovic , ai box per infortunio. L'edizione odierna del Corriere della Sera, parla proprio dell'obbiettivo dello svedese e del suo prossimo futuro.

L'obiettivo di Ibrahimovic

L'obiettivo, si legge, di Zlatan Ibrahimovic, è quello di recuperare per poter giocare e salutare il Milan e San Siro nell'ultima gara della stagione contro il Verona. Una speranza c'è secondo il Corriere, anche se resta un obiettivo difficile da raggiungere. Ibrahimovic è pronto a prendersi qualche rischio, sarà decisiva la prossima settimana, con lo svedese che sta facendo di tutto per poter vestire di nuovo la maglia del Milan in questa stagione. Nella sua testa, come in quella di chi lo sta aiutando nella sua corsa contro il tempo, c’è una passerella a San Siro che avrebbe un enorme significato