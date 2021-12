Milan, i 5 migliori acquisti nel mercato invernale dal 2000 a oggi / News

Il cosiddetto mercato di riparazione, tanto discusso, ma tanto utile in diverse situazioni. Questa finestra straordinaria, che taglia a due la stagione, è spesso fondamentale per i club per correggere qualche errore commesso in estate. Un lasso di tempo breve in cui è difficile immaginare grossi investimenti, soprattutto in un periodo di crisi pandemica come questo ma che, con un minimo di fantasia, può risultare assai vantaggioso. Prendendo in esame il caso Milan, dopo l'avvento del nuovo millennio, si può notare come in tanti casi l'arrivo di alcuni giocatori, a metà annata, si è reso fondamentale per dare una sterzata decisiva. Nelle prossime schede la top 5 degli acquisti invernali dal 2000 a oggi!