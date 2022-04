Milan, senti Henderson: “Origi è un ragazzo eccezionale”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Jordan Henderson, capitano del Liverpool, ha parlato di Origi, seguito dal club rossonero

Origi potrebbe essere il primo colpo di calciomercato del Milan. Un acquisto che potrebbe rivelarsi molto azzeccato, stando a quanto detto da Jordan Henderson. Il capitano del Liverpool ha esaltato il suo compagno di squadra Origi: "È stato fantastico contro l'Everton, per il modo in cui è entrato e per il gol. Lui adora i derby, è un ragazzo eccezionale. Sicuramente non sarà contento di giocare poco ma tira sempre fuori il massimo quando scende in campo. Gli infortuni non lo hanno aiutato ma è una persona incredibile da frequentare, anche nello spogliatoio". Milan, le top news di oggi: esclusiva Cattaneo, Leao dice addio?