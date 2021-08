Milan, Giroud ed il retroscena sulla chiamata di Maldini ed i tre ‘no’

L'avventura di Olivier Giroud con la maglia del Milan è iniziata benissimo. Curiosi retroscena sulla trattativa tra il francese e Maldini

L'avventura di Olivier Giroud con la maglia del Milan è iniziata nel migliore dei modi. Il francese ha messo a segno una rete all'esordio contro il Nizza, con un colpo di testa pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Poi la doppietta contro il Panathinaikos: la prima rete al volo su assist di Tomori, la seconda con un colpo di testa a prendere in controtempo il portiere. Oltre ai gol, Giroud ha mostrato un'invidiabile condizione fisica. A 34 anni sembra vivere una seconda giovinezza. Si smarca, si muove fuori dall'area di rigore, dialoga con i compagni. Ottime notizie per Stefano Pioli in vista dei primi impegni ufficiali, visto che Zlatan Ibrahimovic sarà assente ancora per qualche settimana.