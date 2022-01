Calciomercato Milan, top e baby talenti: la strategia per la difesa

Il mercato invernale entra nella fase bollente. Lunedì 31 gennaio, alle ore 20:00, si chiuderanno i battenti e il Milan, finora, ha messo a segno soltanto il colpo Marko Lazetić, attaccante classe 2004, giunto a titolo definitivo dalla Stella Rossa per sostituire Pietro Pellegri, andato al Torino. L'altro, grande obiettivo rossonero per questi ultimi giorni di calciomercato è il difensore centrale. Una necessità, dal punto di vista numerico, per sostituire l'infortunato Simon Kjær. Ma su che tipo di difensore si sta orientando il Milan? Il club di Via Aldo Rossi, in realtà, ha in mente due strategie. Portate avanti di pari passo, in parallelo. Una per questi giorni di gennaio ed una per giugno. Vediamole insieme!