Milan, dietrofront De Paul. Marino: “Chiusura vicina con l’Atletico Madrid”

Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato nuovamente di Rodrigo De Paul, calciatore seguito dal Milan

Dietrofront De Paul. Come vi abbiamo raccontato qualche ora fa, Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell'Udinese, aveva parlato di una trattativa non ancora conclusa con l'Atletico Madrid. Successivamente, però, ai microfoni di Tutti i convocati, Marino ha di fatto corretto il tiro: "Affare non è ancora concluso ma in dirittura d'arrivo, al momento parliamo ancora di un grande giocatore dell'Udinese. E' giusto che a 27 anni voglia andar via e quando accadrà ci faremo trovare pronti per sostituirlo. Se non ci sono i contratti firmati e le limature di alcuni aspetti....l'Atletico è in vantaggio su DePaul ma non ha ancora chiuso nulla, altrimenti sarebbero arrivate le ufficialità". Ecco le top news sul calciomercato del Milan: le ultime sul ritorno di Bakayoko e non solo