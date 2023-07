Milan, Di Marzio: “In settimana previsto il primo contatto per Morata”

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'interesse del Milan per Alvaro Morata

Gianluca Di Marzio , esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport' soffermandosi sulla possibilità che in settimana avvenga il primo incontro tra Milan e Atletico Madrid per Alvaro Morata . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Gianluca Di Marzio su Alvaro Morata

"In settimana ci sarà un primo vero contatto per Alvaro Morata per capire la fattibilità dell'operazione. Lo spagnolo ha una clausola da 10 milioni, anche se dalla Spagna dicono di più, e l'ingaggio in linea. Bisogna capire se il giocatore vuole dare l'ok definitivo per tornare in Italia".