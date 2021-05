Milan, Di Marzio: “Ilicic sempre possibile erede di Calhanoglu”

Il noto esperto di mercato ha ribadito la possibilità che Ilicic diventi rossonero al posto di Calhanoglu. Le sue parole.

È un momento di attesa per il Milan, ma un'attesa attiva. I rossoneri aspettano di sapere come finiranno il campionato e come potranno poi muoversi sul mercato. Molto dipenderà anche dai rinnovi. Tra i giocatori in scadenza a giugno c'è anche Hakan Calhanoglu, turco classe 1994, che ha ricevuto una ricchissima proposta dal Qatar. Nel caso in cui non rinnovasse, il Milan sembra pronto a puntare su Josip Ilicic, sloveno classe 1988 dell'Atalanta, che può partire per 8,5 milioni in estate. Di questo ha parlato Gianluca Di Marzio su Sky. Ecco le sue parole: "Come vice Calhanoglu, o erede di Calhanoglu, terrei il nome di Ilicic, resta di grande attualità. Non è giovanissimo, ma il Milan ha dimostrato di poter prendere anche giocatori d'esperienza. I contatti ci sono, resta da capire il budget a disposizione. Tomori va comprato e sono 25/28 milioni, Brahim anche nel caso non si rinnovi il prestito. Più la punta... Ci vuole un budget importante". Intanto il Milan ha pronto un doppio colpo di qualità >>>