Milan, staffetta Maignan-Di Gregorio? Per Mike rinnovo non facile

'Tuttosport' in edicola questa mattina, parla anche della partita di domani sera tra il Monza e il Milan . Sarà una sfida a distanza tra Mike Maignan e Michele Di Gregorio . Nella gara d'andata Maignan fece una parata super su Colpani e Di Gregorio evitò la goleada con diversi interventi. La sfida di domani, secondo il quotidiano, avrà un sapore diverso: il Milan avrebbe messo gli occhi proprio su Di Gregorio . Nessuna trattativa imminente, ma un interesse da approfondire nel caso in cui in estate dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per Maignan .

Calciomercato Milan, si pensa anche a Di Gregorio

Non perché, si legge, Maignan non voglia rimanere, quanto perché il giocatore vorrebbe un contratto da top player, in linea, quindi, con quello stipulato da Leao al termine della scorsa annata. Dunque, se il portoghese è passato da 1.5 milioni a 7, Maignan vorrebbe salire dagli attuali 2.8 più bonus a una base di 8. Trattativa che non sarebbe facile, con il Bayern Monaco alla finestra. Di Gregorio sarebbe uno dei profili maggiormente apprezzati dal Milan nel caso si trovasse nella scomoda posizione di pensare a un nuovo portiere. Il Monza chiederebbe non meno di 20 milioni.