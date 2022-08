Milan, De Ketelaere: “Sono un trequartista, mi piace stare vicino alla punta”

Charles De Ketelaere , nuovo calciatore del Milan, ha parlato della posizione in campo a lui più congeniale. Il belga si vede come un trequartista d'attacco, ma anche come un vero o falso 9. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

"Da un punto di vista tecnico credo di avere un buon tocco, aiuto nel finalizzare, nel segnare le reti. Riesco a giocare nelle posizioni d'attacco, ma mi abbasso per aiutare. Riguardo la posizione, sono stato impiegato in diverse posizioni. Quella che preferisco è quella offensiva, mi vedo come un trequartista, ma anche come un vero 9 o falso 9. Ma quello che prediligo è essere vicino alla punta, quindi direi un trequartista d'attacco". Idea dalla Serie A per il centrocampo, ma ci sono altri nomi: le ultime di mercato sul Milan