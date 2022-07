Milan, è De Ketelaere-Day. Stasera rossoneri in campo a Marsiglia (getty images)

Per il Milan, le notizie della mattinata di oggi sono ovviamente incentrate su Charles De Ketelaere, atteso in giornata a Milano. Nel mentre, gli uomini di Pioli questo pomeriggio saranno impegnati a Marsiglia per un'amichevole di lusso. Nelle prossime schede le Top News di stamattina!