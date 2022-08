Milan, De Ketelaere a Milanello dalla mattina. Oggi primo allenamento

Tra poco De Ketelaere pranzerà a Milanello e, dopo il riposo, incontrerà i suoi nuovi compagni di squadra. Alle ore 15:00, infatti, è prevista la convocazione per i calciatori del Milan: primo allenamento di De Ketelaere, dunque, con i rossoneri sarà oggi pomeriggio alle ore 17:00. Quindi, venerdì 5 agosto, alle ore 14:00, nella sala stampa di Milanello, presentazione del giocatore in conferenza stampa. Milan, contatti per Milinković-Savić? Le ultime news di mercato >>>